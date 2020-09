Global Climate Strike in Groningen op vrijdag

GRONINGEN – Aankomende vrijdag organiseert Fridays for Future Groningen een Drum Protest voor de wereldwijde klimaatstaking.

Het is de eerste keer sinds de uitbraak van de covid-pandemie dat de club samenkomt in Groningen. Om te zorgen dat de staking helemaal corona-proof verloopt, is er een veiligheids- en hygiëneprotocol uitgewerkt. “Dit houdt ook in dat we niet zoals voorheen door de stad zullen lopen, maar ons zullen ophouden op de Grote Markt”, aldus de organisatie.

Naast een mogelijkheid voor toespraken wordt iedere deelnemer aangemoedigd om trommels, pannen of ander materiaal mee te nemen en van je te laten horen. “Op die manier willen we LUID EN DUIDELIJK de aandacht vestigen op de klimaatkwestie die ons allen grote zorgen baart… Wij staan open voor contact, doe mee op deze vrijdag. Staken is voor iedereen!”

Foto: Fridays for Future Groningen