Goede doelen restaurant gaat bezorgen: ‘Schuif thuis aan’

GRONINGEN – Happietaria Groningen opent weer haar deuren. Het pop-up restaurant voor het goede doel keert jaarlijks terug in de maanden november en december. Dit jaar wel een beetje anders, Happietaria Groningen komt namelijk met verspakketten!

Happietaria is een restaurant dat volledig wordt gerund door vrijwilligers, veelal studenten. Vier christelijke studentenverenigingen werken tezamen in één bestuur. Ze zijn al maanden bezig om weer een prachtig bedrag op te halen voor het goede doel en Happietaria Groningen daarmee ook dit jaar tot een groot succes te maken.

Goed doel: ‘Zelfhulpgroepen in Ethiopië en Zuid-Soedan’

Dit jaar zetten de studenten zich in voor de partners van Tear die door het opstarten en begeleiden van zelfhulpgroepen mensen in Ethiopië en Zuid-Soedan zelf, en op een waardige manier laten opstaan uit armoede. Een zelfhulpgroep is een groep mensen die wekelijks samenkomt om problemen te bespreken, trainingen te ontvangen en groepsgewijs te sparen. Hiermee kunnen ze leningen afsluiten en inkomen genereren.

Recordbedrag

Al 26 jaar kan men uit eten bij Happietaria Groningen om zo een goed doel te steunen. Afgelopen jaar heeft Happietaria Groningen ruim 4000 gasten verwelkomd en meer dan €124.000 opgehaald voor het goede doel. Hiermee is Happietaria Groningen de best draaiende Happietaria van heel Nederland.

Wees welkom!

Wilt u ook genieten van een heerlijke maaltijd en daarmee het goede doel steunen? Dit jaar heeft Happietaria Groningen iets nieuws. Met de Happiebox kun je zelf, thuis een Happietaria gerecht maken. In dit verspakket zitten alle ingrediënten en informatie om een heerlijk recept van onze menukaart thuis te maken. Deze boxen kunnen binnenkort besteld worden via de website en wordt bij u thuis bezorgd. Meer informatie en bestellen kan via www.happietaria.nl/happietaria-groningen.

Over Happietaria

Happietaria is een initiatief van de landelijke hulporganisatie Tear. Gedurende het jaar zijn er verschillende Happietaria’s geopend in meerdere studentensteden door heel Nederland. Elk jaar zetten honderden studenten zich vrijwillig in om met hun tijdelijke restaurant geld op te halen voor één of meerdere projecten in ontwikkelingslanden.

Foto: Happietaria