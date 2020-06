Goldbergvariaties in zes grote stadskerken door Hannes Minnaar

GRONINGEN – Hannes Minnaar speelt Goldbergvariaties in zes grote stadskerken. De serie sluit af op 11 juli in de Der Aa-kerk Groningen.

Zes grote stadskerken slaan de handen ineen en werken samen met niemand minder dan meesterpianist Hannes Minnaar om weer livemuziek te presenteren. Met dit gezamenlijke initiatief markeren zes iconische monumenten in Zwolle, Amsterdam, Breda, Naarden, Rotterdam en Groningen het einde van een lange periode van stilte. De muziekkeuze past bij de iconische monumenten: de Goldbergvariaties van Johann Sebastian Bach.

Dit 80 minuten durende meesterwerk is een van de meest fascinerende en veeleisende stukken uit het klavierrepertoire. In 30 variaties wisselen levenskracht, reflectie en virtuoze componeer- en speeltechnieken elkaar af. Als tot slot het thema opnieuw klinkt, heeft de luisteraar een louterende reis afgelegd en beluister je deze aria met andere oren. De Goldbergvariaties worden voorafgegaan door een speciaal voor deze concertreeks gecomponeerd stuk van Daan Manneke, ’Gedanken zu Bach’.

Het repertoire van Bach kent voor Minnaar weinig geheimen. Als orgelstudent bij Jacques van Oortmerssen behoorde Bach tot het standaardrepertoire. En ook als pianist weet Minnaar zijn geest steeds weer te vangen. Dit liet hij onder meer horen op zijn tweede solo-album Bach Inspirations (2013), waarvoor hij van BBC Music Magazine vijf sterren ontving. Hannes speelt Bachs meesterwerk werk op een bijzonder instrument dat ter beschikking wordt gesteld door pianobouwer Chris Maene uit België. Op deze rechtsnarige vleugel komt de Aria met 30 variaties het best tot zijn recht in de grote akoestiek waarover de kerken beschikken.

Normaal gesproken vinden er in de grootste rijksmonumenten van ons land concerten plaats voor honderden mensen tegelijkertijd. Nu is het aantal bezoekers, vanwege corona, beperkt tot 100 bezoekers per concert. Met dat aantal mensen in zo’n immense ruimte is een ultieme en unieke beleving gegarandeerd. De tour start op 1 juli in Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle. Daarna volgen de Westerkerk in Amsterdam, de Grote Kerk Breda, de Grote Kerk Naarden, de Laurenskerk in Rotterdam en sluit af op 11 juli in de Der Aa-kerk in Groningen.

Kijk voor meer informatie en tickets op hannesminnaar.com. Op de middag voorafgaande aan het eerste concert wordt er in Zwolle een extra concert georganiseerd exclusief voor zorgpersoneel. Daar zal de compositie van Daan Manneke haar première beleven.

Foto: Simon van Boxtel