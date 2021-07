Gotenburgweg dit weekend in een richting dicht onder N7

De Gotenburgweg in het oosten van de stad is vrijdag 16 juli 20.00 uur tot maandag 19 juli 06.00 uur afgesloten onder de zuidelijke ringweg. Dit geldt voor verkeer van de Gotenburgweg richting de Osloweg (van zuid naar noord). Verkeer van noord naar zuid kan via de lus onder de N7 door iets verderop.