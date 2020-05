Gouden Koets schittert op terras van Het Pomphuis

GRONINGEN – Op het terras van het Pomphuis aan de Kleine der Aa kunnen bezoekers hun hapjes en drankjes bestellen bij een gouden koets.

Vanaf 1 juni mogen de terrassen weer open. Zo ook het terras van het Pomphuis aan de Kleine der Aa. Bij een gouden koets kunnen bezoekers hapjes en drankjes bestellen. Wanneer het weer het toelaat is het terras de hele week geopend van 12.00 tot 23.00 uur.

Gouden Koets

De Gouden Koets is een cateringwagen waar bezoekers diverse hapjes en drankjes kunnen bestellen. Het is ook mogelijk om af te halen. De Gouden Koets werd al eerder ingezet als tapwagen tijdens evenementen als Winterwelvaart en Koningsdag. Ook is deze te huur voor feesten en partijen op locatie.

Corona-eisen

Het terras is zo ingericht dat het volledig voldoet aan de eisen rondom het coronavirus. Zo is er voldoende afstand tussen de tafels en stoelen, wordt er handontsmettingsmiddel aangeboden, is er een duidelijke looproute aangebracht en wordt er toezicht gehouden op de juiste bescherming van de medewerkers. Daarnaast kunnen bezoekers gebruikmaken van het volledig opgeknapt openbaar toilet dat aan het terras grenst.

Openingstijden

Omdat er nog volop wordt verbouwd, kunnen bezoekers alleen buiten op het terras terecht. De openingstijden zijn daarom afhankelijk van het weer. Bij mooi weer is het terras bij het Pomphuis de hele week vanaf 12.00 tot 23.00 uur geopend. Vooraf reserveren is niet nodig.

Verbouwing

In het monumentale pand wordt op dit moment hard gewerkt aan de realisatie van een museumcafé. De horecazaak opent in samenwerking met het Noordelijk Scheepvaartmuseum op zaterdag 1 augustus haar deuren. De verbouwing loopt tot nu toe volgens schema. Horecaondernemers Jan Bas van Aalderen en Nick Nijboer: “We werken met een geweldige club bouwvakkers, timmerlieden, installateurs en schilders, die er een heel bijzonder en oersterk pand van maken”.

De horecaondernemers realiseren zich dat de verbouwing enige overlast veroorzaakt. Ze waarderen het begrip en de positieve houding van de omwonenden dan ook zeer.

Groninger Monumentenfonds

Het Groninger Monumentenfonds is sinds januari 2020 officieel de eigenaar van het Pomphuis. Met de aankoop van het Pomphuis heeft het Groninger Monumentenfonds dertien panden in haar bezit, waaronder het Prinsenhof, de Watertoren aan de Noorderbinnensingel en de Stadsschouwburg. Aale Dijkstra, directeur van het Groninger Monumentenfonds, hoopt de komende periode nog verder uit te breiden.

Foto: Pomphuis