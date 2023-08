Grand Café Groningen wordt Grand Café Mr. Bakels

GRONINGEN – Na bijna 9 jaar verdwijnt de naam Grand Café Groningen uit het straatbeeld in de stad. Eigenaren Emile Bakels (28), Anton van Sprundel (33) en Gerben Elzinga (27) besluiten het om te gooien en gaan per 24 augustus verder onder de naam Grand Café Mr. Bakels.

De naamsverandering zat er al aan te komen. Sinds Grand Café Groningen in februari van dit jaar door de huidige eigenaren werd overgenomen werden er al kleine hints geplaatst en werden er al voorbereidingen gemaakt voor dit moment: met het nieuwe logo dat al op de drankenkaart te zien was en met nieuwe kleurstellingen in de servetten is er gekozen voor een soepele overgang. Het verbouw- en schilderwerk is in de afrondende fase en nieuw interieur is onderweg. Toch verandert niet alles in het restaurant: dezelfde gezichten blijven de gasten voorzien van eten en drinken.

Nieuwe gerechten voor de stad

Met de naamswijziging is het wel de bedoeling om de kwaliteit ook te verhogen. Een nieuwe, zorgvuldig uitgekozen menukaart met verrassende elementen moet hierin uitkomst bieden. Verder worden er gerechten aangeboden die niet of nauwelijks in de stad te vinden zijn. Zo wordt er als vegetarische optie een halloumiburger aangeboden, is er omelet Sibérienne te bestellen -iets dat wel vaak bij buffetten te regelen valt, maar niet snel als losstaand gerecht- en staat de dame noir op de kaart. Deze ‘omgekeerde’ dame blanche bestaat uit chocoladeijs met witte chocoladesaus en wordt met enkele lekkere toppings geserveerd.

Huisgemaakt

Net iets anders dan anders is waar ook de komende tijd om ingezet zal blijven worden. De eigenaren zijn van mening dat een mix tussen het bekende en het onbekende ervoor zorgt dat er altijd voor elk wat wils is. Met een omschakeling naar veel huisgemaakte elementen, zowel in gerechten als in cocktails, is hier een eerste stap in gemaakt. De eigenaren verwachten dan ook dat de naam Mr. Bakels niet snel uit het Groningse straatbeeld zal verdwijnen.

Foto: Mr. Bakels