Grasnapolsky 2022 presenteert eerste namen

SCHEEMDA – Grasnapolsky heeft een eerste lading acts bevestigd, waaronder de Groningse Kayleigh Beard. De kaartverkoop start vanaf 28 december via grasnapolsky.nl.

De eerste namen van het muziekprogramma van Grasnapolsky zijn: Goldband , LUWTEN, Hang Youth, Charlie & The Lesbians, Future Husband, Coloray LIVE, Dwaalgast ft. Shari Klein, GIAN, Kayleigh Beard, Don Melody Club, Elias Mazian LIVE, Kalaallit Nunaat, KIEFF, REMY. X ARO X Myron Hamming X Blauwe Uur, Tramhaus, Camillo, CHARLOT, Philine en Lena Hessels.

Grasnapolsky 2022

Grasnapolsky vindt plaats op 12 en 13 maart 2022. Vanaf 11 maart is er al een programma te zien op Bungalowpark Emslandermeer. Met de insteek ‘Gaan Tot Het Licht’ spoort het festival je aan, om samen met je vrienden in een bungalow na 12.00 uur verder te feesten. Het vakantiepark wordt ingericht als tweede festivalterrein inclusief Breakfastclub, zwemfeestje, een vuurplaats, foodtruck-diner to go voor in je bungalow en nog een hoop andere verrassingen.

Foto: POPgroningen