Gratis activiteiten voor kids op 30 april in Groningen

GRONINGEN – Stichting De Magische Poort organiseert op 30 april opnieuw een magische dag. Tijdens deze middag kunnen kinderen van 5 t/m 12 jaar uit de stad Groningen gratis meedoen aan verschillende activiteiten.

Eind april lijkt ver weg, maar de tijd vliegt voorbij. Dus voor je het weet is het weer tijd voor de magische dag op 30 april. Van 14.30 tot 19.00 uur (inloop 14.15 uur) kunnen kinderen van 5 t/m 12 jaar aan de Moesstraat 20 in Groningen aan de slag met creatieve opdrachten en kinderyoga. De activiteiten zijn gratis en het thema van de middag is Anders zijn. Aanmelden kan via info@magischepoort.nl.

Anders zijn is leuk!

Ieder kind is anders. En dat maakt hem of haar uniek. Naast de vele overeenkomsten zijn er namelijk altijd verschillen. En dat kan boeiend en inspirerend zijn om te ervaren. Misschien ervaar je zelf dat je anders bent dan je vriendjes of vriendinnetjes. Een dier die dat ook heeft is de kameleon. De kameleon heeft besloten dat het prima is om anders te zijn dan andere dieren en verandert steeds van kleur. Samen met docent Mieke gebruiken de kinderen de kameleon als inspiratiebron en gaan ze zelf een dier tekenen met vetkrijt en inkleuren met ecoline.

Daarnaast gaan de kinderen met docente Shannen op wensreis. Ze doen een wens en stoppen deze vervolgens in een zelfgemaakt potje. Je weet nooit wat er uit komt en of de wens wel of niet in vervulling gaat. Maar wat zal het spannend zijn als er echt iets gaat veranderen! En dat mogen de kinderen dus zelf gaan invullen. En docent Annet neemt de kinderen mee in de kinderyoga-wereld, waarin het deze keer anders dan anders zal zijn. Wat het precies gaat worden is een verrassing. Breng je kinderen langs en laat ze verrassen!

Lunch en avondeten

Het avondeten (halal) belooft een heerlijke roti te worden. En tussendoor worden de kinderen getrakteerd op zelfgemaakte cheesecake en taart met crème en cookies. Breng je kinderen langs voor een leuke en onvergetelijke middag.

De Magische Poort

Stichting De Magische Poort biedt sinds enige jaren gratis activiteiten aan voor kinderen die in armoede opgroeien in de stad Groningen. De kernboodschap is een bijdrage te leveren aan het welzijn en levensplezier van kinderen en jongeren die zich in deze moeilijke situatie bevinden.

Foto: Magische Poort