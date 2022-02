Gratis activiteiten voor kinderen tijdens Magische Dag

GRONINGEN – Op zaterdag 26 februari organiseert stichting De Magische Poort de eerste Magische Dag van 2022.

We hebben elkaar een tijdje niet kunnen ontmoeten, maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt met de eerste Magische Dag van 2022. Tijdens deze middag kunnen kinderen van 5 t/m 12 jaar uit de stad Groningen gratis meedoen aan gezellige, uitdagende en spannende activiteiten aan de Moesstraat 20 in Groningen. De kinderen zijn een hele middag onder de pannen van 14.30 tot 18.30 uur (inloop vanaf 14.15 uur).

Middagprogramma

“Het belooft een magische mengelmoes te worden want er komt van alles bij kijken”, vertelt Lodewijk van Gaalen, projectleider bij De Magische poort. “Yogadocente Annet heeft een mooie en rustgevende yoga-reis voorbereid en samen met (dans)docente Shannen gaan de kinderen lekker kliederen en creatief aan de slag met ecoline en scheerschuim.”

“Ook is er een smoothiebar om zelf je eigen smoothie te maken en buiten zal een heerlijk vuurtje branden, waar we verhalen met elkaar delen en het vooral heel gezellig hebben. En als klap op de vuurpijl hebben we een barbecue waarmee we het avondeten zullen verzorgen, het belooft een sprankelende dag te worden!” Meedoen is gratis en aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@magischepoort.nl.

De Magische Poort

Stichting De Magische Poort biedt sinds enige jaren gratis activiteiten aan voor kinderen die in armoede opgroeien in de stad Groningen. De kernboodschap is een bijdrage te leveren aan het welzijn en levensplezier van kinderen en jongeren die zich in deze moeilijke situatie bevinden.