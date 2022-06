Gratis BASI-festival voor Stadjers van alle leeftijden

GRONINGEN – Een groep jongeren die mee hebben gedaan aan het project BASI, gaan als afsluiting zelf een festival organiseren voor alle stadjers in Groningen. Het thema van het festival is ‘mentale gezondheid’. De jongeren dragen allemaal op hun eigen manier een steentje bij.

Het project BASI staat voor Becoming A Social Innovator en is een MDT project (maatschappelijke diensttijd). Nadat de groep 6 maanden lang elke week verschillende workshops en excursies hebben gevolgd waarin ze nieuwe ervaringen hebben opgedaan, gaan ze met hun eigen talent iets terug doen voor de Groningers. Zo kwamen ze op het idee om een gratis BASI-festival te organiseren voor alle leeftijden.

Sumoworstelen, workshops en meer

Het BASI festival is op zaterdag 2 juli van 13.00 tot 17.00 uur bij de Muziekorganisatie Noord aan de Bieslookstraat 23. Tijdens het festival is er een podium waar diverse inspirerende optredens zullen zijn en zijn er verschillende andere dingen te doen zoals: sumoworstelen, een photo booth, een positieve boodschap achterlaten op camera, diverse workshops, schminken voor de kleinsten en worden er gratis hapjes uitgedeeld.

Muziekorganisatie Noord (MON) is opgezet om de muziekscene in Groningen en omgeving alles onder één dak aan te kunnen bieden. Kwaliteit, prijs, gezelligheid en toewijding staan hoog in het vaandel bij MON. Je kunt hier dus (bijna) alles op het gebied van muziek doen en vinden en is tevens de perfecte locatie voor het BASI festival. Voor alle leeftijden is er wel wat te doen!

Foto: Stay in charge