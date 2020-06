Gratis duurzame producten en diensten tijdens Groningse energieweek

GRONINGEN – Alle Groningers kunnen in de laatste week van juni profiteren van gratis duurzame producten en workshops.

Tijdens de Energieweek van het Energieloket Groningen kunnen Groningers gratis producten ophalen, duurzame diners winnen, is er een Varkentje Rund-actie voor kinderen die bezig gaan met energiebesparing, zijn er leuke eco-workshops en informatieve webinars, is testrijden in een elektrische auto mogelijk en nog veel meer. Dat kan allemaal in een speciale Energieloket-pop-up-store.

De energieweek wordt georganiseerd door Energieloket Groningen, een samenwerking tussen de gemeente Groningen en energiecoöperatie Grunneger Power. De pop-up store is van 23-27 juni geopend aan de Oude Boteringestraat 68.

Programma

Voor iedereen is er wat leuks te doen tijdens de Groningse Energieweek. Zo kunnen inwoners gratis energiebesparingsproducten ophalen, meedoen aan workshops zaadbommen maken en zijn er gratis wildplukwandelingen. Elke dag geeft Dokter Duurzaam in zijn spreekuur onafhankelijk en gratis advies over het verduurzamen van huur- of koopwoning. Verder kan men webinars volgen over warmtepompen en isoleren, gratis testrijden in een elektrische auto en een inductiekookplaat ophalen om thuis te proberen.

Duurzaam diner

Kinderen kunnen zich als eerste inschrijven voor het populaire energiebesparingsspel “Junior Energiecoach” en daarmee een paar sokken ophalen van Varkentje Rund. Daarnaast is er informatie over geveltuintjes, groene daken en een tegel-eruit-plant-erin actie. Mensen die samen willen verduurzamen krijgen een kick-start en tot slot kan er een duurzaam diner gewonnen worden. Uiteraard nemen we bij alle activiteiten de corona-maatregelen in acht. Inschrijven voor de activiteiten is daarom nodig.

Energieloket Groningen

Verzamelpunt voor alle activiteiten is het voormalige pand van Grunneger Power. Deze energiecoöperatie verhuist per 1 juli naar een nieuwe locatie en sluit haar laatste week van juni af met het Energieloket Groningen. Meer informatie en het gehele programma van de Energieweek is te vinden op grunnegerpower.nl.