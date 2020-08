Gratis e-bike uitproberen: nu in hele provincie Groningen

Fietsen is gezond, goed voor het milieu en is in sommige gebieden bovendien een handig middel om de drukte in de spits te mijden. Op de elektrische fiets zijn langere afstanden ook gemakkelijker af te leggen. Een van de eerste deelnemers is Niels Zark die via een vriend hoorde van de actie: “Ik woon op zo’n 17 kilometer van mijn werk en stap altijd in de auto. Ik had al eens geopperd om dit op de fiets te doen, maar daar bleef het tot nu toe bij. Maar volgende week ga ik op de e-bike naar mijn werk in Groningen. Ik ben benieuwd hoe het mij gaat bevallen”.

Gratis e-bike voor een week Groningen Bereikbaar heeft in 2018 een fietsactie specifiek voor forenzen naar de stad Groningen opgezet. Deze actie was een groot succes. Ruim 1200 mensen deden mee en uit onderzoek is gebleken dat zo’n 32 procent daarvan geheel of gedeeltelijk overstapt en nog eens 29 procent dat overweegt. In samenwerking met provincie Groningen is de actie flink uitgebreid. De fietsen zijn nu af te halen op meerdere locaties in de regio, hierdoor is het eenvoudiger om mee te doen aan de actie. Ook kunnen veel meer forenzen een elektrische fiets uitproberen.