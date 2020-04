Gratis (food)fotografie voor horecabedrijven in Groningen

GRONINGEN – Fotograaf Bjorn Hendriks wil horecabedrijven een helpende hand bieden met zijn initiatief tot gratis (food)fotografie.

Horeca-ondernemers worden door het coronavirus uitgedaagd om slim, innovatief en creatief te werk te gaan om hun zaak in deze tijd draaiende te houden. Het aantal bezorg- en afhaalservices is explosief toegenomen en groeit nog dagelijks. Ook de verandering naar online is duidelijk zichtbaar.

Kwalitatief hoogwaardige content

Deze verschuiving brengt volgens Hendriks de noodzaak tot goede content met zich mee, zoals goede productfoto’s en sfeerbeelden. “Juist in deze tijd doet content er meer toe dan ooit tevoren. Kwalitatief hoogwaardige content zorgt voor een betere impressie en kan direct tot een aankoop leiden”, zo weet de fotograaf.

Gratis fotografie voor horeca

“Als professioneel horeca/event-fotograaf hoor ik regelmatig persoonlijke verhalen van horeca-eigenaren. Onder andere van mijn schoonouders”, aldus Hendriks. “Dat gaat je niet in de koude kleren gaan zitten.” Daarom stelt de fotograaf zijn diensten gratis ter beschikking aan hen die het nu het meeste nodig hebben. Hij hoopt dat andere fotografen zich bij het initiatief zullen aansluiten.

Ben of ken jij een ondernemer die het écht nodig heeft? Stuur dan een e-mail naar horecakrijgjenietklein@gmail.com om in contact te komen.

Foto: Bjorn Hendriks