Gratis musicallessen in Groningen op 16 januari

GRONINGEN – De Telekids Musicalschool organiseert op zondag 16 januari gratis musicallessen in Groningen voor kinderen en jongeren van 8 t/m 18 jaar.

Wie zich aanmeldt doet een dagje mee met de Talent Academy, dat is de talentklas die bestaat uit een selecte groep leerlingen met (nóg) meer ambitie, die wekelijks op topniveau musical lessen willen volgen. Elke week 3 uur zingen, dansen en acteren op een extra hoog niveau, met voor elke discipline een vakdocent.

Musicalles in Groningen

Wil je meer weten, even meedoen, even praten met docenten? Kom dan naar de open les op zondag 16 januari om 13.00 uur. Leerlingen zijn welkom, samen met één ouder, op de locatie De Witte Schuit aan Timpweg 3 in Groningen. Wel eerst even aanmelden via het aanmeldformulier op telekidsmusicalschool.nl.

Auditie Talent Academy

Enthousiast geworden van de open les? Geef je dan op voor de auditiedag op zaterdag 22 januari 2022. Instromen bij de Talent Academy gebeurt namelijk op basis van auditie. Bij een positieve beoordeling kun je (als je wilt) in februari al van start bij één van de Talent Academy’s.

Foto: Telekids Musicalschool