Gratis naar Muzikantendag 2021 met POPgroningen

Dit jaar vindt Muzikantendag plaats op zaterdag 27 november in de Melkweg Amsterdam. Ook dit jaar heeft de organisatie het mogelijk gemaakt om via de POPgroningen gastenlijst gratis naar binnen te kunnen. Dat scheelt 15 euro entree!

Wil jij graag op deze lijst? Mail dan uiterlijk woensdag 17 november je naam + achternaam naar sanne@popgroningen.nl, met als onderwerp van je mail ‘Gastenlijst Muzikantendag’

Muzikantendag 27 november 2021

De Muzikantendag is dé plek waar je als muzikant meer te weten kunt komen over zowel de artistieke als de zakelijke aspecten van het muzikantschap. Met masterclasses en workshops van vooraanstaande artiesten en experts uit de muziekindustrie geeft de Muzikantendag je extra bagage mee in de ontwikkeling van je muzikale ambities. Met vertegenwoordigers uit de hele industrie zitten meer dan 80 professionals voor je klaar. De Muzikantendag wordt gepresenteerd door Buma en georganiseerd door Buma Cultuur en GRAP. – Bekijk hier de website.

Week van het Nederlands Poptalent

Artiesten, makers, muzikanten, producers en rappers spelen een onmiskenbare rol in de samenleving. Zij bekritiseren, vertegenwoordigen, innoveren, zoeken en entertainen. Als gevolg van de coronacrisis heeft deze creatieve voorhoede echter lange tijd nauwelijks werk kunnen presenteren. Daarom zetten Muzikantendag, No Man’s Land en Popronde, samen met alle popkoepels en mediapartners, poptalent in de spotlight en roepen gezamenlijk de Week van het Nederlands Poptalent uit van 22 t/m 28 november.

De verplaatsing van evenementen heeft ervoor gezorgd dat de deze muziekorganisaties programma aanbieden in deze week voor en met aanstormend poptalent. In het kader van talentontwikkeling staan presentatie, ontmoeting en kennisdeling centraal deze week. Muzikantendag, No Man’s Land en Popronde bundelen hun krachten om samen met de provinciale popkoepels en mediapartners extra aandacht te geven aan deze waardevolle makers.

Foto: POPgroningen