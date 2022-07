Groningen Airport Eelde bereidt zich voor op boerenprotest

Bij de aangekondigde protesten van de boeren op het stikstofbeleid van de rijksoverheid voor komende maandag 4 juli zijn ook luchthavens genoemd als mogelijke locatie. Groningen Airport Eelde is hierover in overleg met de politie en de Koninklijke Marechaussee. Deze laatste is verantwoordelijk voor ordehandhaving en veiligheid op Nederlandse luchthavens, zoals Groningen Airport Eelde. Er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen of en wanneer er komende maandag acties zullen zijn bij onze luchthaven. Op onze website zullen wij de reizigers informeren over de actuele situatie. Houd onze socials en website in de gaten.