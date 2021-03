Groningen Airport Eelde eerste Hydrogen Valley Airport van Europa

Groningen Airport Eelde en New Energy Coalition gaan samenwerken. De partijen gaan intensief samenwerken om de luchthaven door middel van waterstoftoepassingen te verduurzamen. Het is de ambitie van Groningen Airport Eelde om de duurzaamste luchthaven van Europa te worden. Deze samenwerking past bij de waterstof-doelstellingen van de regio Noord-Nederland. De luchthaven is midden in de eerste Hydrogen Valley van Europa gelegen. Groningen Airport Eelde is met deze samenwerking de eerste Hydrogen Valley Airport.

Waterstofambities Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde richt zich met het initiatief NXT Airport onder andere op verduurzaming van de luchtvaart en luchthavens. Samen met onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden wordt er binnen projecten gewerkt aan duurzaamheidsinnovaties. De focus ligt vooral op waterstoftechnologie. Het is de ambitie van de luchthaven om op het luchthaventerrein groene waterstof te produceren en deze op zowel land- als luchtzijde in te kunnen zetten voor innovatieve toepassingen.

Waterstofinfrastructuur

Tussen de start-en-landingsbaan, platform en taxibaan op Groningen Airport Eelde is door GroenLeven een zonnepark aangelegd met een vermogen van 21,9 MW. Groningen Airport Eelde en GroenLeven willen middels elektrolyse hiermee groene waterstof produceren op de luchthaven.

Deze groene waterstof kan vervolgens op vele manieren toegepast worden. Zo is het de bedoeling om een multifuel-tankstation te realiseren, dat zowel land- als luchtzijde bedient. Op landzijde kunnen bijvoorbeeld personenauto’s, vrachtwagens en streekbussen tanken. Op luchtzijde worden daarmee in de toekomst grondafhandelingsmaterieel, waterstofdrones en waterstofvliegtuigen bedient.

Grondafhandeling Groningen Airport Eelde emissieloos in 2030

Groningen Airport Eelde wil in 2030 een volledig emissieloze grondafhandeling hebben. De luchthaven wil hiervoor met name watertoftoepassingen inzetten. Samen met Holthausen Clean Technology wordt er gekeken naar het ombouwen van bestaand materieel en ook naar het ontwikkelen van innovatief door waterstof aangedreven grondmaterieel; wat nu nog niet op de markt bestaat.

Samenwerking New Energy Coaltion

Marieke Abbink-Pellenbarg, Algemeen Directeur van New Energy Coalion, is blij met de samenwerking: “Stichting New Energy Coalion verbindt partijen met elkaar om samenwerkingen te creëren voor een versnelde overgang naar een duurzame energie-economie. Naast weg-, water- en spoortransport kunnen we nu ook luchtvervoer in de Hydrogen Valley opnemen. Dit is een zeer waardevolle toevoeging en verstevigt de positie van de Hydrogen Valley, de proeftuin voor waterstofontwikkeling in Noord-Nederland. Wij zullen onze kennis en netwerk inzetten om Groningen Airport Eelde te helpen bij hun ambitie om de duurzaamste en op waterstof aangedreven luchthaven van Europa te worden”.

Foto: Groningen Airport Eelde