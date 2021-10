Groningen Airport Eelde eerste operationele hub voor luchtvaarttaxi’s van Electron Aviation

De vluchten van de luchttaxidienst worden uitgevoerd met het volledig elektrische Electron 5-vliegtuig, dat ruimte biedt aan maximaal vier passagiers. De luchttaxi’s geven een mogelijkheid om binnen een straal van 750 km rondom Groningen Airport Eelde te worden vervoerd. Denk hierbij aan bestemmingen zoals Kopenhagen, Frankfurt, Hannover, Londen en Parijs.

De intentieverklaring om Groningen Airport Eelde als hub in te zetten voor de luchttaxi’s, is door beide partijen ondertekend tijdens het Hydrogen Valley Aviation event, onderdeel van het Wind meets Gas symposium. Meiltje de Groot, directeur Groningen Airport Eelde: ‘’We zijn enthousiast over de samenwerking. Het brengt ons een stap dichterbij het realiseren van emissievrij vliegen voor het grote publiek’’. Josef Mouris, CEO van Electron Aviation voegt hier aan toe: ‘’ons aanbod van luchttaxi’s biedt gemakkelijkere reismogelijkheden van en naar Groningen Airport Eelde, tegen een concurrerende prijs en zonder uitstoot’’.