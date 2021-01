Groningen Airport Eelde start met NXT Airport

EELDE – Meiltje de Groot, directeur Groningen Airport Eelde: “Het is duidelijk dat de luchtvaart en luchthavens moet innoveren en verduurzamen. Wij gaan daar een actieve rol in spelen. Groningen Airport Eelde is een regionale en flexibele luchthaven, waardoor er de ruimte is voor onderzoek en testen. NXT Airport kan bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen als het gaat om innovaties van waterstoftoepassingen. Dat sluit goed aan bij de waterstofambities van Noord-Nederland’’.

Ook op het gebied van integratie tussen bemande en onbemande vliegtuigen liggen er kansen, aangezien Groningen Airport Eelde als enige luchthaven in Nederland beschikt over een ontheffing voor het vliegen met drones. Jan Terlouw (Country Manager van Saab): “We zijn op Groningen Airport Eelde gestart met een groot project op het gebied van op afstand bestuurde vrachtvliegtuigen onder leiding van Netherlands Aircraft Company. Ook zijn we, samen met de LVNL bezig met op afstand bestuurde luchtverkeersleiding, waarvan de introductie in Nederland eveneens op Groningen Airport Eelde plaatsvindt.”

Als het gaat om elektrisch vliegen is Groningen Airport Eelde tevens een logische plek om dit als eerste op grotere schaal toe te passen. Elektrisch vliegen vindt in het begin met kleine type toestellen over korte afstanden plaats, zoals met lesvluchten. Groningen Airport Eelde is met onder andere de KLM Flight Academy, dé lesluchthaven van Nederland.

Meiltje de Groot: “Met NXT Airport willen we als proeftuin fungeren, juist binnen de thema’s die goed bij onze regio en onze luchthaven passen. Hierbij willen we graag ook andere (regionale) partners uit het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden uitnodigen om zich aan NXT Airport te verbinden om gezamenlijk stappen te zetten richting een duurzame luchtvaart.”

Foto: Groningen Airport Eelde