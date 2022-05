Groningen Airport Eelde start met rondleidingen aan omwonenden

Op 21 mei start Groningen Airport Eelde met het geven van rondleidingen op de luchthaven. De rondleidingen worden georganiseerd in samenwerking met Stichting Vrienden Groningen Airport Eelde. De luchthaven is zich bewust van de impact die zij heeft op de leefomgeving en vindt het belangrijk om in verbinding te zijn met omwonenden.

Programma In de maanden mei, juni, juli en augustus worden de rondleidingen op de luchthaven op verschillende zaterdagen aangeboden. De rondleidingen zijn interessant voor jong en oud. Omwonenden kunnen tijdens de rondleidingen een exclusief kijkje krijgen achter de schermen van de luchthaven. Verschillende thema’s komen aan bod, zoals: actuele ontwikkelingen, duurzaamheid, de 90-jarige geschiedenis en de ambities voor de toekomst. Ook wordt er door de luchthavenbrandweer verteld over hun inzet op Groningen Airport Eelde.

Stichting Vrienden Groningen Airport Eelde Stichting Vrienden van Groningen Airport Eelde (VGAE) begeleidt de rondleidingen. De rondleidingen worden gegeven door drie leden van de stichting: Roel Hazewinkel, Doewe Pelleboer en Louis Huizeling. Roel Hazewinkel, VGAE: ‘De vrienden zetten zich in voor het vergroten van het draagvlak van de luchthaven. We willen graag het publiek kennis laten maken met alle innovaties rondom de luchthaven. We verzorgen deze rondleidingen met veel plezier.”

Aanmelden

Geïnteresseerde omwonenden kunnen zich voor de rondleidingen op de luchthaven aanmelden via https://www.groningenairport.nl/rondleidingen. Voor de rondleidingen is een beperkt aantal plekken beschikbaar. De beschikbare data worden op de website gecommuniceerd.