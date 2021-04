Groningen Airport Eelde vult PowerUp aan met onderzoek naar vliegen op waterstof

Dit bericht is in aanvulling op het persbericht Luchthavens in Nederland gaan starten met elektrisch vliegen

De noordelijke luchthaven gaat samen met onder andere de provincies Groningen en Drenthe

en de partners Hive.Mobility en PEN EM onderzoek doen naar de haalbaarheid, relevantie en

met name de potentie van waterstof voor emissievrij vliegen.

“Voor de luchtvaart zien wij grote kansen als het gaat om waterstof. Wij willen de duurzaamste

luchthaven van Europa worden met behulp van deze technologie,” aldus Meiltje de Groot,

directeur Groningen Airport Eelde. Dat houdt voor ons in dat niet alleen de luchthaven zelf

volledig duurzaam is maar ook haar gebruikers. Groningen Airport Eelde wil een eigen

waterstofinfrastructuur en -keten realiseren. “Door een elektrolyser aan te sluiten op het op

Groningen Airport Eelde gerealiseerde zonnepark kunnen wij eigen waterstof produceren die

zowel op de land- als luchtzijde gebruikt kan worden voor en door verschillend materieel en

vervoersmodaliteiten. Onze ambitie is om Noord-Nederland op een duurzame wijze door de lucht

te verbinden met andere Europese regio’s”.

Over PEN EM

PEN EM richt zich op het bevorderen en versnellen van de introductie van elektrische

passagiersvluchten. Dat zijn batterij-elektrische of waterstof-elektrische vluchten, dus zonder CO2

emissie, ook wel ‘0.0 aviation genoemd’. PEN EM is per 1 april gevestigd in

bedrijfsverzamelgebouw RLS1957 op het luchthaventerrein van Groningen Airport Eelde. “Voor

ons is dit een hele logische plek: op een luchthaven en midden in de waterstofregio van

Nederland. Noord-Nederland is koploper in de transitie naar duurzame energiesystemen, met

name op het vlak van waterstof, en dat zal optimale synergie opleveren,” aldus Jochem Croon van

PEN EM.

Waterstof in Noord-Nederland

Gedeputeerde Rijzebol, Provincie Groningen: “Waterstof-technologie speelt een belangrijke rol in

Noord-Nederland. We hebben een voortrekkersrol als het gaat om waterstofinnovaties. Daarom

ondersteunen we het haalbaarheidsonderzoek naar duurzaam vliegen en houden we de

ontwikkeling nauwgezet in de gaten. Als provincie zien we veel mogelijkheden. In de eerste plaats

om de waterstofinnovatie aan te jagen. Maar natuurlijk ook om onze regio goed te verbinden. Als

we straks op een duurzame manier een fijnmazig netwerk van luchtverbindingen in Europa

hebben is dat zeer waardevol voor Noord-Nederland.

Innovatieve mobiliteitsoplossingen

“Als innovatiecentrum Hive.Mobility werken we samen met Noordelijke onderwijsinstellingen,

overheden en bedrijven aan het ontwikkelen van slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen,”

zegt Ilse Mensink, programmamanager Hive.Mobility. “Binnen dit ecosysteem werken we hard

aan de transitie naar een duurzamere, veiligere en slimmere mobiliteit van goederen en

personen. Deze haalbaarheidsstudie over duurzaam vliegen past naadloos bij de ambitie van onze

partners en we werken daar dan ook graag aan mee. Vanuit die insteek zijn we ook de

haalbaarheids-verkenning gestart met de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten

Groningen en Tynaarlo, de Rijksuniversiteit Groningen, de NOM, New Energy Coalition, PEN EM

en DroneHub GAE.”

Foto: Groningen Airport Eelde