Groningen Bereikbaar genomineerd voor Spitsbreker-award BNR

BNR kwam kijken bij het Noorderpoort College, een van onze partnerbedrijven, om te zien wat zij doen om te zorgen dat medewerkers en studenten niet in de spits reizen. Luister het hele interview met Wilko Huyink, directeur Groningen Bereikbaar en Wim van de Pol van het Noorderpoort hier terug. Ze vertellen onder andere over het Gronings Rooster en hoe we het ‘goede’ van corona moeten vasthouden.