Groningen Bereikbaar heeft nieuwe bakfietsen te leen

Multifunctioneel

Met een e-bakfiets is een afstand tot zo’n 15 km goed te overbruggen. Bijkomend voordeel is dat je gezond, voordelig en duurzaam bezig bent. Daarnaast is het een veilige manier om je kinderen te vervoeren, er passen meerdere kinderen in de bakfiets en de huif beschermt tegen zon, regen en wind. En handig om daarna mee door te rijden naar je werk of om boodschappen te doen.