Groningen en Moermansk op doek in galerie with tsjalling

GRONINGEN – Van 22 mei t/m 19 juni 2021 is in galerie with tsjalling: de expositie ‘Northern Character’ te bezichtigen. De expositie bestaat uit schilderijen van Tatyana Yassievich over Groningen en Moermansk en fragmenten van de film ‘Hoogtijdagen’, die in de zomer van 2021 in première gaat.

De film en de expositie zijn mede tot stand gekomen met steun van de Stedenband Groningen-Moermansk. De Stedenband wil inwoners van beide steden met elkaar in contact brengen, zodat ze elkaar beter leren kennen. Letterlijk liggen het landelijke Groningen en het industriële Moermansk ver uit elkaar, maar in hoeverre dat ook in figuratieve zin het geval is – dat kunnen de inwoners van Groningen nu zelf bekijken in galerie with tsjalling.

Dankzij de strategische ligging van het Kola Schiereiland en de aanwezigheid van grondstoffen vond er in de vorige eeuw veel mijnbouw plaats, maar de mijnen en steden zijn na de val van de Sovjet-Unie al snel verlaten. Het gevolg is dat je nu overal mijnbouwruïnes en spooksteden aantreft. Een beeld van verval, dat ook weer zijn eigen schoonheid kent en het Kola Schiereiland en de stad Moermansk (die op Kola ligt) een eigen noordelijk karakter geeft.

Dit noordelijke karakter is verwerkt in een film die in 2018 is opgenomen op het Kola Schiereiland en in Moermansk (regie: Peter van Lieshout). Producent van deze film is de Nederlands-Russische kunstenaar Tatyana Yassievich, die ook een reeks schilderijen van het gebied heeft gemaakt. Yassievich laat zich voor haar werk vaak inspireren door haar moederland, en dat is met deze tentoonstelling en film niet anders. De stedenband tussen Moermansk en Groningen heeft haar geïnspireerd tot enkele schilderijen van het iconische Groningse stadsbeeld, zoals het hoofdstation. Een unieke kans om in coronatijd het specifieke noordelijke karakter van beide steden naast elkaar te zien.

De schilderijen van Groningen en Moermansk zijn van 22 mei t/m 19 juni te bezichtigen in galerie with tsjalling: Kostersgang 26a (openingstijden: wo-vr 12.00-17.00 uur, za 11.00-17.00 uur).

Foto: Stedenband Groningen-Moermansk