Groningen krijgt eigen speelkleed

GRONINGEN – Spelenderwijs de hotspots van Groningen ontdekken? Het kan vanaf eind juni met het Groninger speelkleed van City-Play.

Van Vesting Bourtange snel naar een spannende wedstrijd in de Euroborg. Hierna via de Martinitoren even over de Vismarkt en dan door naar het Noorderplantsoen. Of neem je de veerdienst naar de wadden? Het is allemaal mogelijk op het nieuwe speelkleed van Groningen.

Na een succesvolle lancering van het speelkleed van Rotterdam zijn Roy Verduyn en Guy de Hoog aan de slag gegaan met het concept van unieke speelkleden voor andere plaatsen. Ook Groningen krijgt straks een kleed van 130 bij 160 centimeter met mooie details.

“Met alle iconen van de stad is het een informatief, maar ook superleuk speelkleed”, aldus Roy en Guy. “Leerzaam voor de kids en herkenbaar voor de ouderen. De eerste speelkleden van Groningen zijn al te bestellen als pre-order. Zolang de voorraad strekt!”

Goed doel

Wie een kleed koopt steunt tevens het goede doel. Per kleed gaat er een euro naar het lokale (kinder)ziekenhuis. “Het is leuk en fijn om een glimlach op een kind zijn gezicht te kunnen toveren, daar krijgen wij voldoening van”, aldus de ondernemers.

Foto: City-Play