Groningen presenteert rooster voor spreiding in mobiliteit

Bedrijfsleven, overheden, onderwijs en andere organisaties in Groningen hebben een gezamenlijk plan ontwikkeld om de mobiliteit in coronatijd te spreiden. De partijen, verenigd in de stuurgroep Groningen Bereikbaar, pleiten voor regionaal maatwerk. “We willen naar een Gronings rooster”, aldus stuurgroepvoorzitter Philip Broeksma. Het streven is werk- en lestijden zodanig aan te passen dat het openbaar vervoer zo optimaal mogelijk wordt benut. Daarnaast is er aandacht voor het stimuleren van thuiswerken, thuis leren en gebruik van de fiets.