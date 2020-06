Groningen Store (VVV) weer open voor publiek

GRONINGEN – De Groningen Store (VVV) heeft haar deuren weer geopend. Bezoekers worden corona-proof en stijl ontvangen.

Na de lange sluitingsperiode en de waterschade dat onlangs is ontstaan, zijn de winkel en de medewerkers er weer helemaal klaar voor. Geheel in Merk Groningen stijl en volgens de richtlijnen van het RIVM mogen er maximaal 15 bezoekers tegelijkertijd naar binnen, uiteraard met 1,5 meter afstand.

Informatie en inspiratie

De Groningen Store (VVV) is gevestigd op de begane grond van het Forum. Omdat het Forum weer open is vanaf 1 juni kan de VVV haar deuren ook weer openen voor publiek. Bij de ingang van de winkel staat een telmachine, de ‘count me in’, die telt hoeveel bezoekers er binnen zijn. In totaal mogen er 15 bezoekers tegelijkertijd naar binnen. Bezoekers kunnen er terecht voor informatie over Stad en Ommeland, wandel- en fietsroutes en een bezoek aan de Martinitoren. Maar ook voor leuke en lekkere duurzame producten gemaakt door Groninger makers en bedenkers.

De stadswandelingen starten voorlopig nog niet. De Martinitoren gaat naar verwachting medio juni weer open. Ook voor de toren geldt een maximaal aantal van 10 bezoekers tegelijkertijd en kan alleen per tijdsslot worden beklommen. Per ronde zal een gids de groep begeleiden.

Foto: Marketing Groningen