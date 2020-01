Groninger Krant: de hoogtepunten van 2019

GRONINGEN – Het afgelopen jaar hebben we veel bereikt met de Groninger Krant. In deze update vertellen we je over de hoogtepunten van 2019.

Huiscolumnist

De vaste lezers hebben het al opgemerkt. Sinds enkele maanden hebben we een eigen huiscolumnist! Ronny Lammers schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. ๐Ÿ™Š Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveauโ€™s in het noorden van Nederland. Daarnaast schrijft hij columns voor VNT en diverse clubwebsites.

Filmrecensies

Daarnaast hebben we het geluk gehad om Nelleke de Jong te ontmoeten. Met haar recensies sleept ze je zรณ naar de bioscoop om zelf een kaartje te kopen. Nelleke is contentstrateeg, portretschrijver en eigenaar van De Schone Was. Deze samenwerking is tot stand gekomen dankzij Caspar Kortekaas van Kinepolis Groningen. ๐Ÿ™Œ

112-Nieuws

Door Wesley Bos en Raymond Bos van GroningsNieuws kunnen we nu het meest actuele 112-nieuws verzorgen. De gebroeders Bos voorzien ons namelijk razendsnel van de meest professionele nieuwsfoto’s! ๐Ÿ“ธ Hun foto’s worden ook met regelmaat gebruikt voor politieonderzoek of nabespreking van de hulpdiensten. Topkwaliteit dus!

Bezoekersrecord

Ook niet onbelangrijk: de Groninger Krant heeft het afgelopen jaar een recordaantal bezoekers ontvangen. Op de piek bereikten we meer dan 46.000 bezoekers op รฉรฉn dag. Misschien wel dankzij de berichten van Ronny, Nelleke, Wesley of Raymond… ๐Ÿ˜‰ Wil jij deze bezoekers ook bereiken? Vraag naar de mogelijkheden om te adverteren.

Online agenda

Het afgelopen jaar is ook het jaar waarin we onze online agenda hebben gelanceerd. ๐Ÿš€ We willen het meest complete aanbod van evenementen in Groningen aanbieden. Daarom kan iedereen zijn of haar activiteiten gratis toevoegen. De leukste evenementen krijgen bovendien een vermelding in de rubriek Uitgaan en worden gedeeld op de socials!

Vacatures

Een ander nieuw onderdeel van de website is onze vacatureservice. Ben jij op zoek naar een nieuw personeel? ๐Ÿ•ต๏ธโ€โ™‚๏ธ Plaats gratis je vacature op de website van de Groninger Krant! Vacatures worden ook gedeeld op sociale media en via Google News. (P.S. Heb je onze eigen vacature al gezien?)

Instagram

En wist je dat we ook actief zijn Instagram? We hadden al een account op Facebook, Twitter en LinkedIn, maar in 2019 is daar ook Insta bijgekomen. Inmiddels wordt ons account al door een paar honderd mensen gevolgd. Maar het meest belangrijke natuurlijk… Volg jij ons al? ๐Ÿคจ