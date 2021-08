Groninger maakt speurtocht over Bommen Berend

GRONINGEN – Elk jaar op 28 augustus wordt het Gronings Ontzet gevierd, maar weet jij waarom? Sepp Ferdinando, een 19-jarige Groninger heeft de laatste maanden hard gewerkt aan een speurtocht die via een app op je mobiele telefoon te spelen is om achter het antwoord te komen.

In de speurtocht ontdek je de geschiedenis van Bisschop Bommen Berend door opdrachten te voltooien en de belangrijke locaties van deze periode te vinden. Spelers kunnen op een interactieve wijze achterhalen wat er precies is gebeurd rond het jaar 1672. Vanwege de festiviteiten van de Achtentwintigsten wordt het spel tijdelijk gratis aangeboden. Je kunt het spel spelen door de City Challenge app te downloaden in de app of play store. De startlocatie is de Rabenhauptstraat, vlakbij station Groningen.

Foto: Nick Leeftink/City Challenge