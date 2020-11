Groninger popmeeting 2020 – online editie

Woensdagavond 18 november organiseren wij in samenwerking met EM2 de jaarlijkse meet-up voor het Groningse popveld, de Groninger popmeeting.

Online editie ‘Ondernemen In Coronatijd’

Dit jaar is het vanwege corona een online editie en is het thema ‘Ondernemen In Coronatijd’. Mensen actief in het Groningse popveld zijn hiervoor uitgenodigd.

Op het programma staat een Q&A sessie met Frank Satink, eigenaar van Goomah Music en programmeur van o.a. Zwarte Cross en Dauwpop. Verder vertelt Chris Garrit, eigenaar van EM2 in Groningen (tevens muzikant en voormalig nachtburgemeester van Groningen) hoe hij omgaat met de corona situatie. Ondernemen in deze tijd is namelijk niet onmogelijk! We bespreken interessante stellingen met genodigden en delen ideeën en ervaringen.

Vind je dat ook jij hier zeker bij hoort te zijn? Stuur een mail naar ineke@popgroningen.nl!

Foto: POPgroningen