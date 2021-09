Groninger popmeeting 2021 – Veerkracht en innovatie

Tijd voor positiviteit! Op 27 oktober organiseert POPgroningen in samenwerking met EM2 de Groninger popmeeting waarbij we live samenkomen. Het thema van dit jaar is de veerkracht en innovatie van het popveld. Afgelopen tijd hebben we bewezen hoe wendbaar onze sector kan zijn. Wat kunnen we meenemen uit deze periode en hoe gaan we samen met een frisse blik de toekomst tegemoet.

Tijdens deze avond gaan we o.a. – in lijn met het thema – in gesprek met Harry Hamelink (Rotterdam, artistiek directeur, festival- & concertorganisator Motel Mozaique; muziekprogrammeur Oerol; organisator Parfum de BoemBoem). Ook zal er voldoende gelegenheid zijn om elkaar met een hapje (dinner wordt geregeld) en een borrel erbij weer eens gezamenlijk en in real life te zien en te spreken, bij te praten, ervaringen te delen en nieuwe mensen te leren kennen. Het verdere programma wordt in aanloop van het evenement bekend gemaakt.



Datum: 27 oktober 2021

Locatie: EM2 Groningen, Suikerlaan 6, Groningen

Inloop: 17:30 – 18:00 uur

Eindtijd: 22:00



Verwacht waardevolle inzichten en tips van professionals over hoe zij anticiperen op deze constant veranderende wereld. Zet de datum en tijd in je agenda! De Groninger popmeeting is besloten, d.w.z. op uitnodiging. Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar wil je er graag bij zijn? Mail dan isa@popgroningen.nl je naam, organisatienaam + een korte motivatie waarom jij er bij wil zijn.

Foto: POPgroningen