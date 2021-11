Groninger popmeeting verslag 2021

Op woensdag 27 oktober werd voor de negende keer een provinciebrede popmeeting gehouden, op initiatief van POPgroningen. Dit jaar in samenwerking met EM2. Met Veerkracht & Innovatie als hoofdthema van deze editie ging men interactief aan de slag en in gesprek, om zo tot nieuwe inzichten te komen op op deze manier ook (beter) kennis te maken met elkaar. Positiviteit stond centraal deze avond. De muzikale omlijsting van de avond werd verzorgd door Fred Goverde en zijn band.

De avond werd geopend door host Bart Brandts Buys die het woord overliet aan Chris Garrit om te vertellen over EM2, zijn rol daar, hun aanloop en start van EM2 en hoe blij hij en zijn compagnon Alieke Rademaker zijn dat ze er weer evenementen plaats kunnen laten vinden. Na de introductie kregen de aanwezigen door middel van een korte rondleiding een kijkje achter de schermen.

In gesprek met Ruben Bosch van Welcome to the Village

Tijdens het eerste panelgesprek ging Louise de Vos (Talk of the Town, Forum) in gesprek met Ruben Bosch. Ruben is tot eind deze maand algemeen directeur bij Welcome to the Village (WTTV). Een festival dat bekend staat om zijn innovatie. In de afgelopen anderhalf jaar heeft WTTV voor behoorlijk wat uitdagingen gestaan, naast het feit dat festivals vanwege corona niet mogelijk waren, werden vergunningen voor de laatste editie ingetrokken. Zo hebben ze binnen 2 dagen een nieuw evenement uit te grond gestampt in het centrum van Leeuwarden. Helaas werd de stadsversie van het festival ook last minute gecanceld. Uiteindelijk heeft 3FM de hand toegereikt en hebben ze samen WTTV radio gemaakt, een avond special op 3FM.

Tijdens de coronacrisis is het duidelijk geworden dat de popcultuur zich beter heeft weten te verenigen. We doen het veel beter samen met elkaar, dan afzonderlijk, los, danwel tegen elkaar. Het belang van de sector voor velen in de maatschappij is door deze periode goed zichtbaar geworden. De conclusie die uit het gesprek kwam is laat je niet leiden door de onduidelijkheid die deze tijd met zich meebrengt. Blijf je eigen koers varen zolang het kan, je weet immers nooit wat er gebeurd. Pas je aan, kijk verder vooruit dan 2 à 3 maanden. Zet een stip op de horizon en haal daar je energie uit.

Speeddaten

Na het panelgesprek werd de groep in 2 kleinere groepen opgedeeld. Tijdens het speeddaten o.l.v. Bart was er ruimte voor nieuwe en nadere kennismaking. Aan de hand van vragen gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over welk effect corona heeft gehad op zijn of haar organisatie/plannen. Om zo tot nieuwe inzichten te komen en het netwerk uit te breiden. De sfeer was vrolijk en gemoedelijk en zorgde voor genoeg gespreksstof tijdens de afsluitende borrel.

Rampeneren (omdenken)

De andere groep is onder leiding van Ebel Jan van Dijk, Niels Knelis Meijer en Marijn Nagel gaan werken aan rampscenario’s. De deelnemers kregen casussen voorgeschoteld en hebben hier door middel van de omdenk-methode oplossingen voor moeten bedenken. Hoe ga je creatief om met een probleem en maak je van dat probleem de oplossing?

Voorbeeld: Je organiseert een festival waarvan 40% internationaal publiek is. Er komt een inreisverbod. Hoe ga je hier als festival mee om?

Voorbeelden van antwoorden:

hybride of online bijeenkomst

naar een land zonder inreisverbod

in het desbetreffende land een minifestival met de acts uit dat land

een rondreizend festival

de 40% vervangen door asielzoekers

Aan het eind van de carrousel werden de ideeën onderling besproken. Ebel Jan had nog de waardevolle toevoeging: “De afgelopen 18 maanden was de grootste omdenksessie ooit, waar ontzettend veel mooie initiatieven uit voort zijn gekomen.”

Panelgesprek met Marlene Boere (ESNS), Alieke Rademaker (EM2), Ruben Bosch (WTTV) en Paul Grimmius (Paradigm)

Als laatste onderdeel van de avond ging Bart in gesprek met Marlene, Alieke, Ruben en Paul over hoe we met een frisse blik de toekomst tegemoet kunnen gaan. De panelleden werden geïntroduceerd aan de hand van korte filmpjes van de organisatie. Vanwege de noodzaak om toch door te gaan hebben de organisaties andere initiatieven ingezet met een verrassend resultaat her en der. Zo heeft ESNS dankzij haar online editie een jongere doelgroep weten te bereiken. Een ticket voor de conferentie was goedkoper waardoor het aantrekkelijker werd voor studenten. EM2 heeft een nieuw publiek bereikt met het verkopen van pizza’s. Paradigm had eindelijk tijd voor Paradigm Connects, een nieuwe verhuurtak van het bedrijf. Ook met de biergarten konden ze nieuw publiek aanspreken.

Een van de dingen die sterk naar voren is gekomen deze avond en waar we in de toekomst zeker gebruik van moeten maken, is de sterke pop-infrastructuur van Groningen. Tijdens de Unmute Us protesten is er binnen een ongekend korte tijd een ongelofelijk resultaat behaald. Iedereen is het eens dat we deze saamhorigheid vast moeten houden, ook na deze crisis. Doordat de culturele sector het ondergeschoven kindje blijkt te zijn, is het belangrijk in Groningen zelf draagvlak te creëren. Laten we samen gaan kijken naar wat er wél mogelijk is, laten we gaan verbinden met elkaar en ook samen de noodklok luiden. Zo bereiken we dingen.

Aan het einde van de avond werd er gezamenlijk afgesloten met een borrel en optreden van Fred Goverde. Met nieuwe connecties en bijpraten met bekenden, bleven er nog een hoop mensen plakken en zijn er mogelijk zelfs nieuwe samenwerkingen ontstaan. POPgroningen en EM2 kijken terug op een geslaagde editie van de Groninger popmeeting. Hopelijk tot de volgende editie!

Foto: POPgroningen