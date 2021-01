Groninger restaurants besparen fors met eMeals

GRONINGEN – Groninger restaurants kunnen zich sinds kort aanmelden bij het bezorgplatform eMeals. Het platform biedt restaurants een goedkoop en eerlijk alternatief voor de bestaande thuisbezorgplatformen.

Al vanaf het begin de coronacrisis heeft de horeca het erg zwaar te verduren. Bars, cafés en restaurants zitten al maanden op slot en de enige manier om toch nog wat geld te verdienen, is het laten afhalen en bezorgen van hun product. Maar wie gebruik maakt van de bestaande thuisbezorgplatforms betaalt een behoorlijk percentage aan commissie. Remko Piepers en Jeffrey van Hees besloten hier wat aan te doen en ontwikkelden een alternatief.

Weer baas over eigen zaak

Onder de naam eMeals bieden Piepers en Van Hees een eerlijk platform aan dat de horecaondernemer weer baas maakt over eigen zaak. “Jij bent tenslotte eigenaar van jouw bedrijf en niet wij”, vertelt Piepers. “Onze filosofie is dan ook dat wij faciliteren en daar waar nodig beheren.” De ondernemer bepaalt dus zelf welke gerechten hij op het menu zet, hoeveel hij daarvoor vraagt en welke acties hij voert. “Verbaas jezelf over de lage kosten, de eenvoud in instellingen en de vrijheid binnen jouw eigen omgeving.”

Besparen tot wel 75 procent

Groninger restaurants besparen direct met eMeals doordat zij geen hoge commissies hoeven af te dragen. eMeals vraagt aangesloten restaurants namelijk slechts 1,25 euro per bestelling in plaats van een percentage, ongeacht de bestelwaarde. “Bij ons dus geen hoge percentages, maar een vaste lage prijs”, legt Piepers uit. “En dat is inclusief de 0,25 euro vergoeding voor de online betaling. Bestellen via eMeals helpt restaurants om zo tot wel 75 procent te besparen op de kosten. eMeals heeft dus alle ingrediënten in huis om de restaurants te helpen om weer gezonde marges te maken!”

Eerlijk en goedkoop alternatief

Restauranthouders die zich bij het platform willen aansluiten, kunnen dit kosteloos doen zonder verplichtingen. “Bovendien werken wij zonder contract. Geen bestellingen is geen kosten, dus geen risico.” Maar ook voor de hongerige consument heeft Piepers een boodschap: “Restaurants besparen enorm wanneer jij bestelt via eMeals in plaats van andere bezorgplatforms, iets wat ze goed kunnen gebruiken. Bestel dus niet via de oranje reus, maar kies bewust voor eMeals en help jouw restaurant door deze zeer moeilijke tijd.”

Foto: Free-Photos/Pixabay