Groninger VVD pleit voor provinciale steun culturele instellingen

GRONINGEN – De Groninger VVD Statenfractie maakt zich zorgen over het behoud van de Groninger cultuurinstellingen tijdens de coronacrisis.

De grote culturele instellingen met een landelijk bereik zoals het Noord Nederlands Toneel of het Groninger Museum worden gesteund door het Rijk met een steunpakket, de VVD wil ook de Groninger cultuur met een regionale impact behouden.

“Het in stand houden van de regionale culturele infrastructuur is essentieel” zegt VVD-Statenlid Marjolein Vulpes. “Groninger instellingen zijn vaak afhankelijk van cateringinkomsten, kaartverkoop en evenementen. Die inkomsten vallen nu weg, wat zelfs al op korte termijn voor problemen kan gaan zorgen.”

De liberalen vragen daarom het College van Gedeputeerde Staten om de mogelijkheden voor een noodfonds te onderzoeken, om samen met de Groninger gemeenten en het Rijk de Groninger cultuurinstellingen de helpende hand te bieden. “Cultuur is van ons allemaal. Juist nu is het belangrijk dat we ons brede regionale cultuuraanbod in stand blijven houden, zodat we ook in de komende jaren ervan kunnen blijven genieten” besluit Vulpes.

Foto: VVD Groningen/Facebook