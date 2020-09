Groningers blijven vertrouwen in bitcoin ondanks coronavirus

In maart daalden de koersen van aandelenindexen en grondstoffen tot historische dieptepunten. Olie had zelfs even een negatieve prijs. Ook bitcoin kon niet op tegen het geweld op de markten, de cryptovaluta halveerde in waarde. Inmiddels wordt bitcoin weer boven het niveau van voor de coronacrisis verhandeld.

De bitcoin prijs beweegt dit jaar op en neer en je zou verwachten dat dit het vertrouwen van investeerders aantast. Cryptocurrency bedrijf BTC Direct enquêteerde 3.370 Nederlanders. Hieruit bleek dat Groningers meer vertrouwen hebben in bitcoin dan de rest van Nederland.

Rest van Nederland negatiever dan Groningen

Het vertrouwen van Groningers in cryptovaluta is ondanks de daling van de koers juist gestegen. 33% zegt meer of veel meer vertrouwen te hebben in cryptocurrency. Slechts 22% geeft aan minder of veel minder vertrouwen te hebben in cryptomunten zoals bitcoin.

Dat is opmerkelijk want in de rest van Nederland is het vertrouwen gelijk gebleven en dus niet gestegen. Wellicht hielp het dat de koersen van de verschillende cryptovaluta zo snel hersteld zijn.

Bitcoin populairder dan andere cryptomunten

Groningers hebben een uitgesproken mening over welke cryptomunten ze het liefst hebben. Maar liefst 70% van de ondervraagden zegt bitcoin boven alle andere coins te vertrouwen. De top drie wordt aangevuld door Ethereum (41%) en Chainlink (39%). Ondervraagden konden in deze categorie meerdere antwoorden aanvinken.

Groningse mannen kopen voor de lange termijn

Groningse crypto investeerders zijn over het algemeen man (91%). Mannen investeren anders dan vrouwen, want zij zien een investering als iets voor de lange termijn. Bitcoin hoeft niet meteen rendabel te zijn. Een groot deel van de vrouwelijke investeerders uit Groningen investeert juist voor de korte termijn (51%). Dat is opvallend, want dat wijkt af van het landelijk gemiddelde.

