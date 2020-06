‘Groningers minst fanatieke tuiniers tijdens lockdown’

GRONINGEN – Groningers zijn de minst fanatieke ‘lockdown tuiniers’. Dat blijkt uit onderzoek van Amagard.com, specialist in de online verkoop van tuinmaterialen.

Gedurende de lockdown zijn we massaal aan het tuinieren geslagen, zo blijkt uit een analyse van tuinspecialist Amagard.com. Sinds de start van de lockdown in maart tot aan de versoepeling in mei werden er bij de webshop 71% meer Nederlandse bestellingen geplaatst dan in dezelfde periode vorig jaar. “Mensen zitten veel thuis en willen vanwege het goede weer de afgelopen periode hun tijd in de tuin doorbrengen. Een opgeknapte tuin is dan wel zo prettig”, verklaart Dineke Kranendonk, webshop manager bij Amagard.com.

Zeeuwen meest fanatiek

De enorme stijging aan tuin gerelateerde verkopen tijdens de lockdown is het grootst in de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Daar werden bijna dubbel zoveel tuinmaterialen verkocht als in dezelfde periode een jaar eerder: respectievelijk +90% en +86%. In Overijsstel ligt de stijging op +85% en de provincie Groningen laat met +46% de kleinste stijging zien. Daarmee zijn de Groningers de minst fanatieke tuiniers tijdens de lockdown.

Wanneer het half jaar vóór de lockdown (september 2019 tot en met februari 2020) vergeleken wordt met diezelfde periode een jaar eerder, is de landelijke stijging slechts 7%. De stijging is dus vele malen sterker tijdens de lockdown. En wanneer deze ‘natuurlijke’ stijging voor elke provincie afgehaald wordt van de stijging tijdens de lockdown, dan ziet de provincie-ranking er exact hetzelfde uit. De Zeeuwen en de Brabanders zijn dus met recht de fanatiekste lockdown tuiniers te noemen.

Belgen en Duitsers nóg actiever

Naast de Nederlandse verkopen zijn ook de verkopen van Amagard.com in België en Duitsland onder de loep genomen. Ook de Belgen en de Duitsers lijken volop aan het tuinieren geslagen te zijn tijdens de Corona-crisis in hun land. Sterker nog, zij zijn nóg fanatieker: tijdens de periode maart t/m half mei 2020 zijn in Duitsland 75% meer bestellingen geplaatst dan in dezelfde periode een jaar eerder. In België ligt dit percentage zelfs op 145%. Wanneer het half jaar daaraan voorafgaand (sep 2019 t/m feb 2020) vergeleken wordt met diezelfde periode een jaar eerder is de stijging slechts 6% in Duitsland en 2% in België.

Verschuiving van bestelmoment

Er zijn ook veranderingen te zien wanneer we kijken naar het moment van bestellen. Tijdens de lockdown (maart t/m half mei 2020) daalde het percentage ochtendbestellingen met 10%-punt vergelijken met dezelfde periode een jaar eerder. Oftewel, er werd relatief gezien veel minder vaak in de ochtend besteld. Dit zou passen bij een ander ritme tijdens de lockdown: we werken thuis, gaan wat later naar bed en staan wat later op. Ook bestellen we wat vaker tuinmaterialen onder werktijd; we werken immers thuis. Provinciaal zijn er wel verschillen te zien. De kleinste verschuiving is te zien in Groningen. Daar verschoof slechts 3%-punt van de bestellingen van de ochtend naar de middag/avond. Het grootste verschil is te zien voor Drenthe. Het percentage ochtendbestellingen daalde daar met maar liefst 22%-punt. Er zijn daar dus flink meer bestellingen in de avond en onder werktijd te zien.

Foto: CDC/Unsplash