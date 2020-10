Groningers ontvangen gratis Gezond Verstand (video)

GRONINGEN – Groningers uit onder andere Blijham, Ten Boer, Ter Apel, Tripscompagnie en Scheemda hebben gratis Gezond Verstand ontvangen.

Gezond Verstand is een onafhankelijke krant die zich kritisch uitlaat over bijvoorbeeld het coronabeleid. Initiatiefnemer is Prof. Karel van Wolferen, emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en oud-NRC-correspondent. De eerste editie verscheen in een oplage van 1 miljoen stuks en werd gratis uitgedeeld. Voor volgende edities kan men een abonnement afsluiten.

Antwoord op censuur?

De krant lijkt een reactie op de censuur die online wordt toegepast door techreuzen als Google, Facebook, YouTube en Twitter en mainstream media zoals NU.nl, waar reacties worden verwijderd als iemand bijvoorbeeld klimaatverandering ontkent. Wie ‘anders’ denkt, wordt al gauw uitgemaakt voor complotdenker, geblokkeerd, gecensureerd, verwijderd of op een terroristenlijst geplaatst.

Foto: Gezond Verstand