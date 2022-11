Gronings bedrijf Pears wint prijs voor snelst groeiende bedrijven

GRONINGEN – Het Groningse bedrijf Pears wint de prijs van het Financieel Dagblad voor de snelst groeiende bedrijven van 2022. In de categorie Klein Regio Noord heeft het bedrijf de derde plek weten te bemachtigen door een groei van 582% te realiseren. Daarmee is Pears landelijk op de achtste plaats geëindigd.

Pears is actief in de arbeidsbemiddeling binnen de zorg en het onderwijs. Pears werft geschikt personeel voor deze sectoren en helpt professionals aan een leuke baan. Hierbij zetten zij in op persoonlijke aandacht, voor zowel professional als opdrachtgever. Eigenaren Frank de Vries en Reinier Schumer zijn ontzettend trots op het team en het behalen van dit resultaat. “We zetten ons dagelijks in voor de zorg en het onderwijs en zijn blij met de bijdrage die we kunnen leveren in deze sectoren.”

Foto: Pears