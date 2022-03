Gronings marketingbureau in top 10 snelst groeiende bedrijven

GRONINGEN – Het Groningse ON. Digital Marketing heeft donderdag in Amsterdam een gouden FD Gazellen Award ontvangen. Het online marketingbureau kreeg de award van het Financieel Dagblad omdat het de snelst groeiende onderneming in de categorie kleine bedrijven, regio Noord is. Daarnaast werd bekendgemaakt dat ON. Digital zelfs tot de tien snelst groeiende ondernemingen van heel Nederland behoort.

Drie twintigers behalen 303% groei

De FD Gazellen Awards werden vier maanden later dan gepland uitgereikt in Amsterdam. Coronabeperkingen zorgden voor uitstel. De prijzen zijn uitgereikt op basis van groeicijfers uit de periode van 2018 tot 2020. In deze periode behaalde ON. Digital Marketing een omzetgroei van 303%. Op de ranglijst van snelst groeiende bedrijven in heel Nederland komt ON. Digital daarmee zelfs op de achtste plaats.

Het bedrijf werd opgericht in 2017 door drie twintigers: Jeroen Schiphuis, Johan Siefkes en Vincent Schiphuis. Sinds de oprichting is het bedrijf gegroeid naar meer dan 35 medewerkers. Vanwege de groei verhuisde ON. Digital in 2021 naar een groter kantoor aan de Stationsweg in Groningen, maar ook deze locatie begint al krap te worden.

Focus op gelukkige klanten en personeel

Mede-eigenaar Johan Siefkes denkt dat de sterke groei van het bedrijf vooral te verklaren is door de wat afwijkende strategie: “In tegenstelling tot bij veel andere bedrijven is winst bij ons geen primair doel. Het geluk van onze medewerkers en klanten staat voorop. We leggen de nadruk op goed werkgeverschap en de ontwikkeling van ons personeel, waarvan onze klanten uiteindelijk profiteren. Daarnaast zijn al onze diensten maandelijks opzegbaar.”

De werkwijze van ON. Digital slaat aan. Siefkes: “Dat we zo hard zijn gegroeid is voor een aanzienlijk deel te danken aan de extreem lage uitstroom van klanten. Het is een signaal dat ons werk veel impact heeft op de resultaten van onze klanten.”

Doorgroeien in de komende jaren

Sinds de start in 2017 is het dienstenpakket van ON. Digital Marketing gegroeid. Naast diensten als SEO optimalisatie en zoekmachine adverteren (SEA) levert ON. Digital tegenwoordig onder meer ook social media en email marketing.

De coronacrisis gaf veel online marketing bureaus een boost, omdat bedrijven gedurende meerdere periodes alleen online zaken konden doen. Hoewel de wereld nu terugkeert naar een normale situatie, verwacht Siefkes ook de komende jaren groei met zijn bedrijf: “We willen doorgroeien naar een omzet van 0,5 tot 1 miljoen euro per jaar, zolang dit de primaire bedrijfsdoelen ten goede komt.”

FD Gazellen Awards: hoe werkt het?

De FD Gazellen Awards zijn een initiatief van het Financieel Dagblad. Om te bepalen welke bedrijven een FD Gazellen Award krijgen, wordt per regio en omzetklasse een ranglijst opgesteld. Bij het bepalen van het totaal aantal punten dat een onderneming verdient telt de omzetgroei voor 50% mee, de personeelsgroei 25% en de winstmarge 25%. Bij een gelijk aantal punten is de omzetgroei doorslaggevend.

Foto: ON. Digital Marketing