Gronings opleidingsinstituut Wagner professionaliseert thuisonderwijs met eigen high tech studio’s

GRONINGEN – Nu de mogelijkheden tot fysiek lesgeven beperkt zijn tot een minimum zoeken opleiders steeds nieuwe mogelijkheden tot interactie. Opleidingsinstituut Wagner maakt hierin een professionaliseringsslag door honderden studenten tegelijk les te geven via eigen high tech studio’s, inclusief crew, regisseur en docent. Inmiddels heeft de Groningse opleider al drie studio’s die operationeel zijn voor gebruik en uitleen aan derden.

Waar bestuurlijke advisering één op één doorgang kan vinden, zijn groepslessen vaak een probleem. Philip Wagner: “Wij zijn door de lockdown voor het eerst geconfronteerd dat wij ons primaire proces niet meer konden leveren. Wij hebben met behulp van een technisch specialist in korte tijd een professionele studio ingericht. Dat betekent voor onze drukbezette klanten dat de geplande zaken kunnen doorgaan en wij als organisatie continuïteit kunnen leveren.”

Nog steeds interactie bieden

Er is in een studio altijd een crew met regisseur aanwezig, een inleider (docent) en een groepsbegeleider. Laatstgenoemde bewaakt dat iedereen goed is aangesloten, optimaal kan deelnemen en onderling of richting de inleider kan chatten. Gevolg is de geambieerde kwaliteit. Wagner: “We wilden hoe dan ook interactie blijven bieden aan studenten. Natuurlijk zijn er veel succesvolle opleiders in Nederland die zich richten op online. Maar de interactie in de groep is iets wat hoort bij de opleidingen die wij bieden. We zien nu volop kansen om precies dat te bieden en op basis van de daarbij vereiste kwaliteit.”

Nieuw en schaalbaar businessmodel

Inmiddels zijn drie studio’s actief inzetbaar, waarvan één is gehuisvest in het hoofdkantoor van Wagner in Groningen. De studio blijkt niet alleen voor Wagner een welkom alternatief, ook andere organisaties melden zich om er gebruik van te kunnen maken. Wagner: “Onze organisatie is door de studio’s weer volledig op stoom. Daarnaast zien we behoorlijke kansen om te groeien. We acteren hiermee in het centrum van de wereld; onze opleidingen zijn overal te verzorgen. Dat betekent een nieuwe ondernemersuitdaging ten aanzien van de reikwijdte van het merk.”

Over Wagner

Wagner is een internationaal opererend bedrijf met bedrijfsonderdelen Advisory & Development, Graduate School en Learning By Experience. Voor de organisatie werken zo’n 100 docenten en er wordt gewerkt vanuit kantoren in Groningen, Amsterdam, en Willemstad (Curaçao).

Foto: Wagner