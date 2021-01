Gronings talent op Grunnsonic 2021

GRONINGEN – Grunnsonic maakt de line-up bekend voor de aankomende editie. Op het affiche staan CYNN, DOR, Jadi D, Jonathan Rhodes, Phole, Them Dirty Dimes en WadAap.

De lokale acts presenteren zich tijdens ESNS aan het publiek en muziekprofessionals in een geheel digitaal programma. Het programma bestaat uit showcases en interviews met de geselecteerde acts. De line-up is samengesteld door POPgroningen, de popkoepel van de Provincie Groningen, in samenwerking met ESNS.

Grunnsonic

Grunnsonic vindt digitaal plaats van 13 tot en met 15 januari en is te volgen via Grunnsonic.nl. Grunnsonic is een project van ESNS en POPgroningen en wordt mede mogelijk gemaakt door Beringer Hazewinkel.

Foto: POPgroningen