Gronings webbureau Convident bestaat 5 jaar

GRONINGEN – Het Groningse webbureau Convident van ondernemers Rick Dreise en Rutger van de Griendt bestaat 5 jaar.

Het ondernemersduo is trots op hoe Convident de afgelopen jaren met succes is uitgegroeid tot een stabiele organisatie met een duidelijke marktpositie. Het webbureau in Groningen heeft zich in vijf jaar ontwikkeld tot een kwalitatieve dienstverlener met meer dan 350 klanten in binnen- en buitenland.

Maatwerk

“Convident richt zich op maatwerkoplossingen van websites, webshops en applicaties”, aldus Rick. “Geen gestandaardiseerd dienstenaanbod, maar maatwerk in alle vormen en maten. Eigentijds, vooruitstrevend en het waarmaken van (nog) hogere kwaliteitsstandaarden. Zeg maar gerust op alle fronten the next level.”

Ambitie

Rutger: “De afgelopen 5 jaar is een uitdagende tijd voor ons geweest, met vallen op opstaan doe je ervaring als ondernemer op. We hebben veel ambitie en ook voldoende nieuwe plannen en ideeën. Ik kan met recht zeggen dat ik trots ben op de inbreng van een ieder die in de afgelopen 5 jaar hier een bijdrage aan heeft geleverd.”

Foto: Convident