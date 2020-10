Groningse aanpak om werk- en lestijden te spreiden werkt

Ook het landelijke en regionale verkeersbeeld kwamen aan de orde en de huidige situatie in het OV in Groningen. Daarnaast werden de eerste resultaten van het grootschalige medewerkersonderzoek naar woon-werkverkeer in Groningen gepresenteerd.

Gezamenlijke aanpak werkt

Grootschalige werkzaamheden aan weg en spoor leiden tot een bereikbaarheidsopgave in Groningen. Het coronavirus zorgt voor extra uitdagingen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Zo is er door de anderhalve meter maatregelen minder capaciteit beschikbaar in het OV. De afgelopen periode is er nauwe samenwerking en afstemming geweest tussen de Groningse OV-partijen, het onderwijs en het bedrijfsleven. Door gezamenlijk in te zetten op het zogenoemde Gronings Rooster, waarbij werk- en lestijden worden gespreid en afgestemd, kon er de afgelopen periode zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt worden van de beperkte OV-capaciteit. Daarnaast blijven files uit en laat het verkeersbeeld een betere spreiding van verkeer over de dag en over de week zien. De betrokken partijen zien het effect en het belang van deze samenwerking en afstemming en willen dit in de toekomst vast blijven houden.