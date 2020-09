Groningse bedrijven gaan voor duurzame koffiebekers op kantoor

Wij Nederlanders zijn koploper in het drinken van koffie. Dit enorm populaire drankje drinken we eigenlijk overal: thuis, onderweg en op kantoor! Zo ook de meeste Groningers! Met het drinken van een kopje koffie is het goed om duurzaamheid in je achterhoofd te houden. Niet elke koffiebeker is namelijk duurzaam. Zo gaan er steeds meer Groningse bedrijven over naar duurzame koffiebekers op kantoor.

1. Koffiebekers in alle soorten en maten

Er zijn verschillende soorten bekers: plastic bekers, keramische bekers maar ook kartonnen bekers. De plastic beker is een van de meest schadelijke bekers. Met de komst van de nieuwe wetgeving rondom single-use plastics zal deze vanaf 2021 verbannen worden in de Europese Unie. De keramische beker is ook op z’n retour aangezien er enorm veel CO2 wordt uitgestoten bij het produceren van deze beker, en dan hebben we het nog niet over het energieverbruik en de waterverspilling wanneer je deze in de vaatwasser moet doen.

2. De perfecte combinatie

“De duurzaamste koffiebeker is op dit moment de kartonnen variant. Uit onderzoek is gebleken dat de Co2 uitstoot van het produceren van een keramische beker gelijk staat aan het produceren van 320 kartonnen koffiebekers”, aldus Michiel Willemsz van Cupsz.nl. Naast de duurzaamheid van kartonnen bekers zijn er ook nog andere voordelen. Een kartonnen beker is perfect voor het bedrukken. De mogelijkheden zijn gigantisch; van het plaatsen van een bedrijfslogo tot aan de aankondiging van een actie. Dus enerzijds staat duurzaamheid centraal en aan de andere kant de bedrijfsuitingen. Het beste van twee werelden als je het ons vraagt!

3. Nooit meer je handen verbranden

Tegenwoordig zijn de bekers ook beschikbaar in een dubbelwandige uitvoering. Deze extra wand geeft de beker meer isolatie en zorgt ervoor dat je je handen minder snel verbrand. Daarbij heeft deze beker een luxe uitstraling, zonder in te leveren op duurzaamheid. Een ander leuke bijkomstigheid is het bedrukken van kartonnen bekers. Je kunt ze tegenwoordig in elke gewenste kleur en formaat bedrukken.

