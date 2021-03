Groningse bezorgdienst Dropper stopt er per direct mee

GRONINGEN – Bezorgdienst Dropper stopt ermee. Dat schrijft oprichter Jantine Doornbos vandaag op de website van het Groningse bedrijf.

Doornbos startte in 2018 met de bezorgdienst om bestaande koeriers en koeriersdiensten te koppelen aan lokale verzenders in de stad Groningen. Dat bleek een lastige klus, want koeriers werkten volgens eigen stramien en verzenders waren nauwelijks gedigitaliseerd. Dit zorgde ervoor dat Dropper op een gegeven moment zelf is gaan bezorgen, maar daardoor kwam de techniek achter het platform op de tweede plaats te staan.

“Hoewel we fietsen en bezorgen enorm leuk vinden en er veel van hebben geleerd is het niet onze core-focus en business”, vertelt Doornbos. “We willen ons focussen op de techniek achter de last-mile, die het leven van verzendende en bezorgende partijen makkelijker maakt. Wat we wilden doen, verbinden en koppelen, lukte niet. Daarom stopt onze reis, in deze hoedanigheid, hier.”

FoodDrop door als platform

FoodDrop, het onderdeel van Dropper dat maaltijden bezorgt, blijft wel bestaan en gaat door in een andere vorm. “Voor FoodDrop geldt dat we doorgaan als bezorgplatform zonder actieve eigen bezorgdienst. We willen restaurants voorzien van slimme software om zelf slimmer mee te gaan bezorgen. Restaurants kunnen aangesloten blijven, maar zijn vanaf maandag 14 maart a.s. zelf verantwoordelijk voor de bezorging van de maaltijden.

Foto: Dropper