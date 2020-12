Groningse debatkampioen schenkt prijzengeld aan Voedselbank Groningen

GRONINGEN – De Groningse winnaar van het Nederlands Kampioenschap Online Debatteren schonk afgelopen weekend zijn prijzengeld aan de Voedselbank Groningen.

De 20-jarige student Joris Bouman won enkele weken geleden het Nederlands Kampioen Online Debatteren, een initiatief van De Nederlandse Debatclub uit Amsterdam dat voor de eerste keer werd georganiseerd. Naast de beker die afgelopen week live aan Bouman kon worden uitgereikt, won hij ook 375 euro aan prijzengeld waarvoor hij een goed doel mocht uitkiezen. Bouman koos voor de Stichting Voedselbank Groningen en het prijzengeld werd het afgelopen weekend gedoneerd.

Andere dynamiek

Joris is al jarenlang een goede debater maar hij werd nog niet eerder Nederlands Kampioen. “Het was superleuk om aan dit NK Online Debatteren mee te doen. Deze vorm van debatteren – voor de webcam – gaf toch een hele andere dynamiek. Immers, overtuigen op de webcam vraagt toch andere vaardigheden. Bovendien is het lastig om de mimiek van je debatopponent van dat moment in te schatten.”

Hij versloeg op vrijdagavond 30 oktober in de finale de eveneens 20-jarige Noah van Dansik, studente rechtsgeleerdheid in Amsterdam. Noah is in het dagelijks leven ook raadslid voor GroenLinks in Oostzaan. Op de derde plaats eindigde Stephanie Onclin uit Wormerveer (fractievoorzitter voor de VVD in Zaanstad). Zij versloeg in de ‘kleine finale’ debattrainer Davy Kooij uit Arnhem.

Maar linksom of rechtsom: Joris Bouman uit Groningen gaat de boeken in als de allereerste online debatkampioen uit de geschiedenis van de Nederlandse debatsport. Joris heeft al toegezegd om in 2021 zijn Nederlandse titel bij het 2e NK Online Debatteren met verve te willen verdedigen. “En wie weet kan ik dán weer mijn prijzengeld aan de Stichting Voedselbank Groningen doneren!” zo besluit hij.

Foto: Joris Bouman