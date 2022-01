Groningse Muziekjuf brengt ‘We kunnen weer naar school!’ uit

GRONINGEN – Corien Hoving-Velzing, muziekdocent op basisscholen in Groningen en Drenthe, schreef in coronatijd het lied ‘We kunnen niet naar school’.

Corien brengt het nummer deze maand uit op cd, samen met nog meer educatieve kinderliedjes. Gelukkig is de bonustrack op de cd het vrolijke lied ‘We kunnen weer naar school!’. Een prachtig lied voor alle kinderen die maandag weer naar school kunnen. De cd ‘Liedjes van Tante Co’ is nu te koop via verschillende online winkels.

Foto: Corien Hoving-Velzing