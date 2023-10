Groningse primeur: sekstoys nu ook te koop in de supermarkt

VEENDAM/GRONINGEN – De stad Groningen krijgt een landelijke primeur: vanaf deze week liggen in twee Groningse Jumbo-supermarkten seksspeeltjes in de schappen.

De eigenaar van de twee supermarkten, de Maripaan Groep, is daarvoor een samenwerking met de erotische webwinkel EasyToys begonnen. Voor EasyToys is de samenwerking een belangrijke mijlpaal, aldus oprichter en CEO Eric Idema: “Al jarenlang werken wij aan de missie om seksspeeltjes uit de taboesfeer te halen. Dat onze producten nu zelfs in de supermarkt liggen, is vanzelfsprekend een gigantische stap in de goede richting.”

Wijn, aardbeien en… vibrators

De producten van EasyToys liggen vanaf nu in de schappen bij de Jumbo aan de Grote Markt en bij Jumbo Ciboga. In die supermarkten staan ook opvallende displaysin de kenmerkende roze kleur van Europa’s grootste erotische webwinkel. Wie een romantisch avondje gepland heeft, kan naast de waxinelichtjes, wijn, aardbeien en slagroom nu ook een twintigtal erotische producten in zijn boodschappenmandje leggen, waaronder vibrators, dildo’s, glijmiddel, condooms en een spannende cadeauset.

De samenwerking tussen EasyToys en de Maripaan Groep is een pilot van drie maanden. EasyToys-CEO Idema is verguld met de samenwerking met de Maripaan Groep. “Dat zij deze stap met ons willen zetten, vind ik getuigen van veel visie en een goed bewustzijn van de veranderende tijdgeest. Sexual wellness is vandaag de dag een vanzelfsprekend onderdeel van lekker in je vel zitten. Het is dan ook niet meer dan vanzelfsprekend dat de producten die je hierbij helpen breed toegankelijk zijn, óók op de plek waar je je dagelijkse boodschappen haalt: de supermarkt.”

Seksspeeltjes in de schappen

De Maripaan Groep, is trots op de primeur van zijn twee Groningse supermarkten, laat een woordvoerder weten. “We hebben afgelopen jaren gezien hoe EasyToys aan de weg heeft getimmerd door partnerschappen met andere retailers te sluiten en daaraan doen wij graag mee. We verwachten dat er in Groningen meer dan genoeg vraag is naar de speeltjes die we gaan verkopen. Het is per slot van rekening een jonge, vibrante studentenstad. Dat we hierin met een gerenommeerde partij uit onze eigen regio kunnen samenwerken, is voor ons des te mooier.”

De producten van EasyToys liggen in hun reguliere verpakkingen in de winkels. “Die zijn netjes en ook op zo’n manier ontworpen dat ze geen aanstoot geven”, aldus Idema. “We waarderen het dat Maripaan Groep ervoor kiest om de producten niet te verstoppen, maar om ze juist goed in zicht te leggen. En wie het nog iets te spannend vindt om bijvoorbeeld een Satisfyer bij de caissière op de band te leggen, kan natuurlijk terecht bij de zelfscankassa of in onze webwinkel.”

EasyToys en EQOM Group

EasyToys is onderdeel van EQOM Group, Europees marktleider op het gebied van erotische producten. Met meer dan 100.000 bezoekers per dag en een aanbod van meer dan 14.000 erotische artikelen is EasyToys.nl de grootste webshop van de Benelux. De erotiekgigant is bezig met een Europese uitrol en is inmiddels in zeven verschillende landen te vinden. Met een team van specialisten adviseert en informeert de webshop zijn klanten via het blog EasyToys Magazine en EasyToys TV. De missie luidt: een plezierig seksleven voor iedereen. Onder aanvoering van CEO Eric Idema wil EQOM Group een wereldspeler worden en de omzet uitbouwen naar 500 miljoen euro in 2025.

Foto: EasyToys