Groningse psycholoog zet online cursus in vanwege coronadrukte

GRONINGEN – Psycholoog en coach Joke Bruggenkamp ziet het drukker worden in haar praktijk. Door Corona en de maatregelen zijn veel cliënten overprikkeld.

“Meestal is Corona niet de directe oorzaak, maar is het de druppel die de emmer laat overlopen”, verteld Bruggenkamp. “De vastigheid en controle zijn in veel mindere mate aanwezig en dat brengt spanningen met zich mee.” Om meer mensen te kunnen helpen zet de psycholoog nu een online cursus in. Zo kunnen mensen thuis aan de slag met hun gevoel en leren waar de onrust eigenlijk écht vandaan komt.

Bruggenkamp merkt dat veel van haar cliënten niet goed uit de voeten kunnen met hun gevoel. Ze zijn overprikkeld, geïrriteerd of extreem moe. Sommigen kampen met een burn-out of hebben een geschil op het werk met collega’s of hun manager. Bruggenkamp legt uit: “Wanneer we overprikkeld raken hebben we de neiging om de oorzaak daarvan bij een ander te leggen. Corona helpt daar natuurlijk ook niet bij, want bij te veel angst en onzekerheid gaan mensen in de overlevingsstand. We voelen dan niet meer goed, waardoor we de connectie met onszelf en de ander kwijtraken. Je wordt daar ongelukkig van, krijgt stress of zelfs een burn-out. In mijn praktijk help ik mensen beter te luisteren naar hun gevoel, en te zorgen voor een goede verbinding tussen denken en voelen.”

Drukker in de praktijk

Ieder jaar wordt het rond oktober wat drukker in de praktijk. De wintermaanden komen er dan aan en de afleiding van de zomer is weg. Op zo’n moment zie je dat mensen toch graag aan de slag willen met een oplossing. Dit jaar is het drukker dan gewoonlijk. “De wachtlijst is nog niet zo lang gelukkig, maar ik hou mijn hart vast voor wat er nog gaat komen. Mensen blijven over het algemeen te lang doorlopen met klachten. We hebben dan meer sessies nodig dan wanneer ze direct waren gekomen.”

Online training om te werken aan je gevoel

Om de drukte in de praktijk voor te zijn, heeft Bruggenkamp het over een andere boeg gegooid. Ze bedacht een online cursus die mensen kunnen volgen wanneer ze in de knoop zitten met hun gevoel en emoties. De psychologie blijkt zich goed te lenen voor een online cursus. Bruggenkamp: “In de online training leg ik mensen uit wat gevoel is en hoe het werkt. Dat die irritaties een indicatie zijn dat je over je grenzen gaat bijvoorbeeld. En ook dat je de oplossing niet altijd buiten jezelf moet zoeken. Natuurlijk is de online cursus geen directe vervanger voor de 1-op-1 sessies in mijn praktijk, maar je kunt echt een heel eind komen door de online cursus te volgen. Voor sommige mensen is het genoeg, anderen boeken daarna nog een aantal persoonlijke coaching sessies.”

Over Joke Bruggenkamp

Joke Bruggenkamp is psycholoog, coach, auteur en gedragswetenschapper in Groningen en schrijver van het boek Gevoel is heel logisch, als je weet hoe het werkt. De praktische toepasbaarheid in het dagelijks leven staat voorop bij haar therapie en coaching. De koppeling tussen verstand en gevoel heeft haar speciale aandacht.

Foto: Joke Bruggenkamp