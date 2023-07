Groningse radio-dj aan de slag bij Kermis FM in Tilburg

GRONINGEN – Tijdens de Tilburgse Kermis mag radio-dj Henri Haan een radioprogramma maken op Kermis FM. De radiozender die ieder jaar neerstrijkt in het centrum van Tilburg om 10 dagen lang verslag te doen van de grootste kermis van de Benelux. De stad-Groninger jock is blij verrast: “Ik ben gek op radiomaken en op de kermis, dus dit is de perfecte combi! Kermis FM bestaat dit jaar ook nog eens 15 jaar en dat gaan we vieren.” Haan presenteerde voorheen bij OOG Radio en hoor je tegenwoordig op Simone FM.

Kermis FM is al 15 jaar het grootste multimedia project van Nederland dat compleet op vrijwilligers draait. Er is een radiozender, een televisiekanaal en ook op de socials hoef je niets te missen. Haan: “Ieder jaar werken bekende radiomakers uit Hilversum mee, maar ook lokale en regionale radiotalenten. Achter de schermen zijn redacteurs van bekende nieuwsorganisaties aan de gang, maar ook veel aanstormend talent. Je leert er heel veel van elkaar. Het maakt even niet uit of je voor Qmusic of de NOS werkt, of voor Simone FM, want tijdens Kermis FM draagt iedereen een paars shirt, en daardoor is iedereen gelijk.”

Henri presenteert zijn radioprogramma op donderdag 27 juli om 19 uur. Daarnaast is hij ook te zien op Kermis FM TV en gaat hij bij de zender als nieuwslezer aan de slag. De kermis in Tilburg gaat aanstaande vrijdag van start en duurt tot en met zondag 30 juli. Luisteren naar Kermis FM kan in heel Nederland op DAB+ en meekijken in de studio kan op www.kermisfm.nl.

Foto: Kermis FM